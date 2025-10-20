نفاد تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا، والفنان وائل كفوري -المرتقب في موسم الرياض- نفاد تذاكر الحفل بالكامل.

وتحيي إليسا حفلا غنائيا مع وائل كفوري على مسرح أبو بكر سالم، يوم 24 أكتوبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

نفاد تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري

أحدث أغاني وائل كفوري

أطلق النجم وائل كفورى أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله في مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية راجعين

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفوري.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسي، وجاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبناني، وتُعتبر هذه الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".