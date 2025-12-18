أسهم Oracle تخسر 30 مليار دولار في يوم واحد.. وNetflix تنتصر في معركة الاستحواذ

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة بضغط من أسهم التكنولوجيا الكبرى مع استمرار مخاوف سوق الذكاء الاصطناعي.

إذ أدت المخاوف بشأن لجوء قطاع التكنولوجيا الأوسع إلى مزيد من الديون لتطوير الذكاء الاصطناعي إلى تثبيط الإقبال على المخاطرة مؤخرًا.

وعلى صعيد السياسة النقدية، وقدّم محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر بعض الارتياح للمستثمرين، حيث صرّح بأن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لخفض معدل الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل.

وسيصدر التقرير المهم التالي يوم الخميس، وهو بيانات التضخم الاستهلاكي الصادرة عن وزارة التجارة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.5% أي ما يعادل نحو 228 نقطة في جلسة الأربعاء مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8% ليتكبد أكبر خسارة يومية في نحو شهر.

كما تراجع مؤشر S&P500 بنحو 1.2% ليغلق عند أدنى مستوياته في 3 أسابيع.

بالمقابل، ارتفعت أسهم شركات الطاقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها.

أسهم Oracle

تراجع سهم شركة Oracle بنسبة 5% في جلسة الأربعاء ليغلق عند أدنى مستوياته في 6 أشهر، وتفقد الشركة نحو 30 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد تقرير أفاد بأن شركة Blue Owl، أكبر شريك لشركة Oracle في مجال مراكز البيانات، لن تدعم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء مركز البيانات الجديد.

أسهم Paramount

هبط سهم Paramount بنسبة 5% في جلسة الأربعاء ليغلق عند أدنى مستوياته في 4 أشهر بعد أن رفض مجلس إدارة شركة Warner Bros عرض Paramount العدائي للاستحواذ على الشركة الإعلامية بقيمة 108.4 مليار دولار،مفضلًا عرض نتفليكس الملزم.





