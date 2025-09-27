قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة نائبي رئيس مجلس الوزراء.. مناقشة الحساب الختامي لهيئة الشراء الموحد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لمناقشة الحساب الختامي ونتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2024/2025، وذلك بحضور المهندس محمود الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في تحقيق أعلى معايير الشفافية وترشيد النفقات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى الدولة، وضمان استدامة الموارد المالية لخدمة المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش بيانًا تحليليًا للمبيعات عن العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025)، وتحليل المبيعات عن الأعوام المالية منذ إنشاء الهيئة، ومبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال الخمس سنوات السابقة، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بإيرادات النشاط يتضمن مبيعات سنوات سابقة عن العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وموازنة 2024/2025، وبيان المصروفات، نسبة إلى إيراد النشاط.

صافي مديونية الجهات بعد سداد القرض

بالإضافة إلى صافي مديونية الجهات بعد سداد القرض والاعتماد المستندي، وكذلك الآلية المعتمدة للشراء الموحد في ضوء التكليفات الرئاسية.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمود عمرو، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر، المستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، والعميد محمد أحمد عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وحسن قنديل، مستشار رئيس الهيئة للشؤون المالية، إلى جانب عدد من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات المعنية الأخرى.

مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة وزير قطاع الأعمال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

غسالة

إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

رانيا يوسف

رانيا يوسف تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة راقية.. شاهد

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

بالصور

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد