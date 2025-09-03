رئيس التنظيم والإدارة يسلم رئيس الشراء الموحد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة بعد تطويره*

سلم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة بعد تطويره.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس حاتم نبيل، للدكتور هشام المتولي ستيت، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة يأتي في إطار خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الجهاز حرص على أن يعكس الهيكل الجديد طبيعة عمل الهيئة، ويوضح الاختصاصات، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي في تأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية بكفاءة وشفافية.

وأعرب الدكتور هشام المتولي ستيت عن تقديره لجهود الجهاز في تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الهيئة وتمكينها من القيام بدورها الاستراتيجي في خدمة المنظومة الصحية وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمعايير جودة عالمية.