الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التمثيل التجاري يروج للاستثمار في مصر خلال مؤتمر "الهند – أفريقيا" بنيودلهي

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

اختتمت فعاليات النسخة العشرين من مؤتمر INDIA - AFRICA BUSINESS CONCLAVE 2025، والتي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس 2025، بمشاركة مصرية مميزة ممثلة في الوزير المفوض التجاري  علاء البيلي، مدير إدارة الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري.

وعلى هامش المؤتمر، نظم مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في نيودلهي، برئاسة المستشار التجاري محمد عبد المجيد، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نحو 25 من كبرى الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

وتركزت المناقشات حول تعزيز الاستثمارات الهندية في قطاعات استراتيجية ذات أولوية لمصر، من بينها: صناعة السيارات ووسائل النقل التقليدية والكهربائية، الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، تحلية ومعالجة المياه، الصناعات الكيماوية، المنسوجات والملابس الجاهزة، المقاولات الهندسية، التعبئة والتغليف، وصناعة الحديد والصلب.

كما نظم المكتب لقاءً موسعًا للوفد المصري بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI، جمع عددًا من الشركات الأعضاء المهتمة بالاستثمار في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد المصري البيئة الاستثمارية الجاذبة في مصر، والفرص المتاحة، والحوافز المقدمة للقطاعات المستهدفة. 

وشمل اللقاء حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الهندية للإجابة عن استفساراتهم وتوضيح الخطوات العملية للتعاون.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الشركات الهندية ومكتب التمثيل التجاري من أجل تزويد المستثمرين بالمعلومات التفصيلية اللازمة لإجراء الدراسات المبدئية، إلى جانب الإعداد لزيارات ميدانية إلى مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة. وأكد الجانب المصري على ما تتمتع به السوق المصرية من مقومات تنافسية تشمل البنية التحتية المتطورة، فضلًا عن النفاذ الميسر إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية والأمريكية عبر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

الاقتصادية العالمية الأسواق الأفريقية والعربية السوق المصرية التجارة والصناعة الهندية

