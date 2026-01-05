قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الأعمال الجارية بالمنطقة المخصصة كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم وموقف التعويضات

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة المخصصة كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم وموقف التعويضات.

وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض الاجتماع الموقف التفصيلي للتعويضات بمنطقة سملا وعلم الروم، كما شمل العرض موقف المنطقة المخصصة بمنطقة الغابات الشجرية كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم، وما تم إنجازه من إجراءات في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات أعمال الحصر والتعويضات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التسليم ودفع عجلة التنمية بالمشروعات الجارية، وأهمية المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الملفات والمشروعات، بما يحقق سرعة الإنجاز، والتنمية العمرانية المتكاملة وفقًا لرؤية الوزارة.
كما وجه الوزير بأن يتضمن المخطط الخاص بالتجمع البدوي البديل كافة الخدمات التعليمية والصحية والتجارية لتوفير كافة احتياجات سكان المنطقة، والالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروعات.

الإسكان المجتمعات العمرانية سملا علم الروم التعويضات

