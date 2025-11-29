سهير جودة تهنئ عمرو أديب ولميس الحديدي بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما نور

هنأت الإعلامية سهير جودة زملاءها الإعلاميين لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما نور.

وكتبت جودة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "ألف مبروك للإعلاميين الكبيرين، الأستاذة الصديقة لميس الحديدي والأستاذ الصديق عمرو أديب احتفالها بقراءة فاتحة نجلهما نور وعروسته الجميلة مريم.. ربنا يسعدهم".

شهدت فيلا الإعلامي عمرو أديب إقامة حفل قراءة الفاتحة تمهيدًا لخطوبة نجله نور، وذلك في أجواء عائلية بسيطة جمعت أفراد الأسرة وعددًا من المقربين. بحضور والدته الإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وفقًا لما ظهر في الصور المتداولة على حسابات المقربين عبر إنستجرام.

أجواء احتفالية عائلية

أقيمت المناسبة في إطار هادئ يطغى عليه الطابع العائلي، حيث حرص الأصدقاء على توثيق اللحظات التي جمعت نور أديب بوالديه، ونشر صور قديمة وحديثة للعائلة تعبيرًا عن تهنئتهم بهذه الخطوة