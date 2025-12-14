مصرع 3 عمال داخل سكنهم إثر اختناق نتيجة تسرب غاز بالعاشر من رمضان

لقى ثلاثة عمال مصرعهم داخل سكن تابع لأحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تعرضهم لاختناق نتيجة تسرب غاز أثناء نومهم، وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العاشر الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت اخطارا يفيد بوفاة ثلاثة عمال داخل السكن الخاص، بمدينة العاشر من رمضان.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على ثلاثة أشخاص متوفين داخل غرف السكن، وتبين من التحريات الأولية أن تسرب الغاز أثناء نومهم أدي إلي الوفاة.

وتم التحفظ على الجثث وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.