النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
معملوش الواجب.. القبض على معلم تعدى على التلاميذ بالضرب داخل مدرسة بالشرقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أحدث هواتف وان بلس يسجل أرقاما قياسية في المبيعات

OnePlus Ace 6T
OnePlus Ace 6T
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، مؤخرا هاتف OnePlus Ace 6T في الصين، مزودا بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الأحدث، وتمكن الهاتف من تحقيق نجاح لافت في أول أيام طرحه للبيع. 

وبعد فتح باب البيع، شارك لي جي لويس، رئيس شركة وان بلس في الصين، أن الهاتف نال استجابة قوية من المشترين، مما يضع الهاتف في سياق الاتجاهات الكبيرة للأداء التي تشهدها العلامة التجارية هذا العام.

OnePlus Ace 6T يحقق إنجازا غير مسبوق في المبيعات

وفقا لما ذكره لي جي، حقق OnePlus Ace 6T إنجازا كبيرا خلال دقائق من فتح نافذة البيع، حيث تفوق الهاتف على إجمالي مبيعات يوم كامل لكل الطرازات المنافسة في فئته السعرية لعام 2025 خلال أول عشر دقائق فقط من طرحه.

وتتماشى هذه الانطلاقة القوية مع النمو العام لشركة ون بلس في المنطقة، حيث أظهرت بيانات الشركة للعام الحالي زيادة بنسبة 42.3% في الشحنات مقارنة بالعام الماضي.

وأشار لي جي إلى أن الطرازات الحديثة الأخرى، مثل OnePlus 15 و Ace 6، حافظت أيضا على طلب ثابت، مما يعزز التوقعات بتحقيق نمو قياسي في نهاية عام 2025.

OnePlus Ace 6T

سعر ومواصفات OnePlus Ace 6T

يبدأ سعر OnePlus Ace 6T في الصين من 2,399 يوان (حوالي 340 دولار أمريكي)، وهو هاتف يركز على الترقية في الأداء. 

ويعد أول هاتف ذكي في العالم يأتي مزودا بمنصة Snapdragon 8 Gen 5، التي توفر تحسينات ملحوظة في أداء المعالج والرسومات مقارنة بـ Snapdragon 8 Gen 3.

كما أدمجت ون بلس محرك الألعاب الخاص بها على مستوى المعالج لتحسين استقرار الإطارات والاستجابة، مما يتيح تجربة ألعاب سلسة بمعدل تحديث 165 هرتز في ألعاب مثل Peace Elite. 

يأتي الجهاز مزود بشاشة 6.83 بوصة 1.5K بمعدل تحديث 165 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع بتقنية 3D فوق صوتية.

ويعمل الهاتف ببطارية قوية 8300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع 100 وات، بينما تم تعزيز متانته من خلال تصنيفات IP66، IP68، IP69 و IP69K لمقاومة الماء والغبار.

أما بالنسبة للكاميرا، فيتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

يبدو أن OnePlus Ace 6T قد بدأ مسيرته بقوة، ويتوقع أن يشكل إضافة قوية إلى سوق الهواتف الرائدة هذا العام.

وان بلس هواتف OnePlus مبيعات OnePlus Ace 6T مواصفات OnePlus Ace 6T

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

إنجي كيوان

بعد إعلان أحمد سعد.. إنجي كيوان تواصل تصوير “وننسى اللي كان”

عقد قران سامر أبو طالب

سامر أبو طالب ينشر صور عقد قرانه على هبة زكريا

عمرو عابد

عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مجددا مع أبطال «أوقات فراغ».. خاص

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

