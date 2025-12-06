أحدث هواتف وان بلس يسجل أرقاما قياسية في المبيعات

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، مؤخرا هاتف OnePlus Ace 6T في الصين، مزودا بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الأحدث، وتمكن الهاتف من تحقيق نجاح لافت في أول أيام طرحه للبيع.

وبعد فتح باب البيع، شارك لي جي لويس، رئيس شركة وان بلس في الصين، أن الهاتف نال استجابة قوية من المشترين، مما يضع الهاتف في سياق الاتجاهات الكبيرة للأداء التي تشهدها العلامة التجارية هذا العام.

OnePlus Ace 6T يحقق إنجازا غير مسبوق في المبيعات

وفقا لما ذكره لي جي، حقق OnePlus Ace 6T إنجازا كبيرا خلال دقائق من فتح نافذة البيع، حيث تفوق الهاتف على إجمالي مبيعات يوم كامل لكل الطرازات المنافسة في فئته السعرية لعام 2025 خلال أول عشر دقائق فقط من طرحه.

وتتماشى هذه الانطلاقة القوية مع النمو العام لشركة ون بلس في المنطقة، حيث أظهرت بيانات الشركة للعام الحالي زيادة بنسبة 42.3% في الشحنات مقارنة بالعام الماضي.

وأشار لي جي إلى أن الطرازات الحديثة الأخرى، مثل OnePlus 15 و Ace 6، حافظت أيضا على طلب ثابت، مما يعزز التوقعات بتحقيق نمو قياسي في نهاية عام 2025.

OnePlus Ace 6T

سعر ومواصفات OnePlus Ace 6T

يبدأ سعر OnePlus Ace 6T في الصين من 2,399 يوان (حوالي 340 دولار أمريكي)، وهو هاتف يركز على الترقية في الأداء.

ويعد أول هاتف ذكي في العالم يأتي مزودا بمنصة Snapdragon 8 Gen 5، التي توفر تحسينات ملحوظة في أداء المعالج والرسومات مقارنة بـ Snapdragon 8 Gen 3.

كما أدمجت ون بلس محرك الألعاب الخاص بها على مستوى المعالج لتحسين استقرار الإطارات والاستجابة، مما يتيح تجربة ألعاب سلسة بمعدل تحديث 165 هرتز في ألعاب مثل Peace Elite.

يأتي الجهاز مزود بشاشة 6.83 بوصة 1.5K بمعدل تحديث 165 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع بتقنية 3D فوق صوتية.

ويعمل الهاتف ببطارية قوية 8300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع 100 وات، بينما تم تعزيز متانته من خلال تصنيفات IP66، IP68، IP69 و IP69K لمقاومة الماء والغبار.

أما بالنسبة للكاميرا، فيتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

يبدو أن OnePlus Ace 6T قد بدأ مسيرته بقوة، ويتوقع أن يشكل إضافة قوية إلى سوق الهواتف الرائدة هذا العام.