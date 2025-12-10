قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يستقر في آسيا مع ترقب خفض الفائدة وتراجع كبير في المخزونات الأمريكية

النفط
النفط
أ ش أ

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مع توازن شهية المستثمرين بين الهبوط الحاد في مخزونات الخام الأمريكية وترقب قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفعت عقود خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.2% إلى 62.08 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.3% إلى 58.42 دولار للبرميل؛ وفق ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لكلا الخامين بنحو 3% خلال الجلستين السابقتين.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) انخفاض مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، وهو تراجع يفوق بكثير توقعات المحللين التي دارت حول 1.7 مليون برميل فقط.

وجاء ذلك بعد سحب بلغ 2.48 مليون برميل في الأسبوع السابق، ما يشير إلى طلب قوي أو تشديد في الإمدادات، مانحاً الأسواق دعماً قصير الأجل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختتم بنك الفيدرالي اجتماعه، الذي بدأ الثلاثاء، بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة قد تعزز آفاق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

ومن شأن خفض الفائدة إضعاف الدولار وتخفيض تكاليف الاقتراض، ما يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات ويمثل دعمًا إضافيًا لأسعار الخام.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطورات جديدة في ملف الحرب الأوكرانية، حيث تستعد كييف لتقديم خطة سلام منقحة لمفاوضي الولايات المتحدة وأوروبا، عقب محادثات رفيعة المستوى عُقدت في لندن مؤخرًا. 

أسعار النفط التعاملات الآسيوية اليوم توازن شهية المستثمرين الهبوط الحاد مخزونات الخام الأمريكية مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

ليفربول

الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان

ترشيحاتنا

نيللي كريم

بفستان أنيق ..نيللي كريم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الفنان غريب محمود

فى ذكراه.. قصة رحيل غريب محمود المأساوية وابنه فنان مشهور

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد