النفط يستقر في آسيا مع ترقب خفض الفائدة وتراجع كبير في المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مع توازن شهية المستثمرين بين الهبوط الحاد في مخزونات الخام الأمريكية وترقب قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفعت عقود خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.2% إلى 62.08 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.3% إلى 58.42 دولار للبرميل؛ وفق ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لكلا الخامين بنحو 3% خلال الجلستين السابقتين.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) انخفاض مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، وهو تراجع يفوق بكثير توقعات المحللين التي دارت حول 1.7 مليون برميل فقط.

وجاء ذلك بعد سحب بلغ 2.48 مليون برميل في الأسبوع السابق، ما يشير إلى طلب قوي أو تشديد في الإمدادات، مانحاً الأسواق دعماً قصير الأجل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختتم بنك الفيدرالي اجتماعه، الذي بدأ الثلاثاء، بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة قد تعزز آفاق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

ومن شأن خفض الفائدة إضعاف الدولار وتخفيض تكاليف الاقتراض، ما يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات ويمثل دعمًا إضافيًا لأسعار الخام.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطورات جديدة في ملف الحرب الأوكرانية، حيث تستعد كييف لتقديم خطة سلام منقحة لمفاوضي الولايات المتحدة وأوروبا، عقب محادثات رفيعة المستوى عُقدت في لندن مؤخرًا.