كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا

قلص فريق كهرباء الإسماعيلية، النتيجة أمام الزمالك بهدف ثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة، عن طريق محمد السيد شيكا.

ونجح أحمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في شباك كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

وجاء الهدف، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب الزمالك أحمد شريف ارتطمت في القائم الأيسر ومن ثم ارتطمت بحارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي وتسكن المرمى.

واحرز ادم كايد هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وجاء الهدف، عن طريق مجهود فردي رائع من لاعب الزمالك أدم كايد ومن ثم أنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت الزاوية اليمنى لمرمى كهرباء الإسماعيلية.

وجاء الهدف عن طريق، كرة عرضية من الجهة اليمنى من خوان بيزيرا قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء عمرو ناصر سكنت يمين المرمى.

وقلص كهرباء الإسماعيلية ، النتيجة بهدف في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وجاء الهدف خطأ دفاعي فادح في التمرير استغله حسن الشاذلي بقطع للكرة ومن ثم تمريرها خلف المدافعين إلى محمد السيد شيكا الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.



انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه عمرو ناصر في الدقيقة 22 عمر من المباراة.

