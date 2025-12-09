موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الإمارات، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، وذلك بعد أن حجز المنتخبان مقعدهما ضمن الثمانية الكبار في البطولة.

وحجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مهمين أمام العراق والبحرين، وتعادل مع السودان، ليقدم نفسه كأحد أبرز المرشحين للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وعلى الجانب الآخر، خطف منتخب الإمارات بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد منافسة قوية مع منتخب مصر.

وجاء مشوار الأبيض في دور المجموعات كالتالي:

خسارة أمام الأردن في الجولة الأولى

تعادل مع مصر في الجولة الثانية

فوز حاسم على الكويت في الجولة الثالثة

موعد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب

تقام المباراة المنتظرة بين الجزائر والإمارات يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، وذلك في:

7:30 مساءً بتوقيت مصر

8:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

وتعد المواجهة واحدة من أبرز مباريات ربع النهائي، وسط توقعات بمنافسة قوية بين الطرفين على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.