موعد مباراة العراق القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025

أنهى منتخب العراق مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025 بهزيمة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

ورغم الخسارة، حافظ المنتخب العراقي على موقعه في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين أمام البحرين والسودان، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

قمة عربية منتظرة في ربع النهائي

وتترقب الجماهير مواجهة عربية قوية تجمع بين العراق والأردن في دور ربع النهائي، ضمن بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حيث يسعى المنتخبان للعبور إلى نصف النهائي في صدام يعد من أبرز مباريات الدور المقبل.

وكان منتخب الأردن قد تأهل متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة، بينما حجز العراق بطاقة الصعود الثانية عن المجموعة الرابعة، ليحدد المنتخبان موعدًا جديدًا في مواجهة حاسمة ومثيرة على بطاقة المربع الذهبي.

موعد مباراة العراق والأردن في ربع النهائي

تُقام مباراة العراق والأردن يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 على استاد المدينة التعليمية، في تمام:

4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة

5:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق والأردن