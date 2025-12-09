الجزائر تحسم التأهل لربع نهائي كأس العرب بعد فوز مزدوج على العراق

حسم منتخب الجزائر تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة على ملعب البطولة في قطر، وسط تنافس مباشر بين الجزائر والسودان على البطاقة الثانية للمجموعة الرابعة، بعد ضمان العراق التأهل منذ الجولة الماضية.

افتتح منتخب الجزائر التسجيل عن طريق محمد توجاي في الدقيقة 45+1 بعد أداء منظم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، عزز "الخضر" التقدم بهدف ثانٍ سجّله لاعب العراق سعد ناطق بالخطأ في مرماه، ليمنح الجزائر أفضلية مريحة حتى صافرة النهاية.

ترتيب المجموعة وتأهل الجزائر

رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ليضمن رسميًا العبور إلى ربع النهائي، مكتملًا عقد المتأهلين إلى هذا الدور بجانب كل من:

الأردن – الإمارات – فلسطين – سوريا – العراق – المغرب – السعودية.

المواجهة المقبلة

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره الإماراتي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، يوم الجمعة 12 ديسمبر في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين الساعيين لبلوغ المربع الذهبي.ِ