قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة
كيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرة
أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد الحسين برفقة ضيوف المسابقة العالمية للقرآن
شوط أول سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر
لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين
في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور
الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان
أبو الغيط يطالب بسن تشريعات دولية وأممية لضبط الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ

رياضة الدارتس
رياضة الدارتس
عبدالله هشام

انطلقت بمدينة شرم الشيخ فعاليات بطولة الفرق العربية لرياضة الدارتس  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء ضمن 4 بطولات رياضية هي بطولة مصر الدولية الرابعة والبطولة الافروعربية الأولي بالإضافة إلي بطولة مصر الدولية لرياضة البارادارتس الأولي بافريقيا والشرق الأوسط .

وتستمر هذه البطولات حتي 14 من ديسمبر الجاري .

أكد الدكتور يحيي عبد القادر ، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للدارتس انه يشارك في هذه البطولات 220 لاعب ولاعبة يمثلون23 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وتعد هذه البطولات هي الحدث الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر علي تنظيم واستضافة اكبر البطولات الرياضية العالمية .

أضاف الدكتور يحيي أن ارتباط رياضة الدارتس بالسياحة في  مدينة شرم الشيخ بعد النجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة ويعد هذا قيمة مضافة للاقتصاد القومي للدولة .

اعلن عبد القادر مشاركة ديتمر شومان عضو الاتحاد الدولي للدارتس نائبا عن رئيس الاتحاد الدولي وبرفقته 21 لاعب ولاعبة للمشاركة في البطولة الدولية من ناحية ومن ناحية أخري لإعداد تقرير حول مدي جاهزية شرم الشيخ لاستضافة بطولة كأس العالم للدارتس 2027والتي ستكون الحدث الرياضي الأكبر في مصر وافريقيا والشرق الأوسط.

أوضح عبد القادر أنه لأول مرة مشاركة متحدي الإعاقة في بطولة البارادارتس علي مستوي الشرق الأوسط كما يشارك لاول مرة الاتحاد الاردني بعد تشكيلة بدولة الاردن .

كما أكد عبد القادر أن بطولة الفرق العربية يشارك بها 6 دول هي مصر والأردن وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان واعتذرت البحرين عن المشاركة لالتزامات الاعضاء بالالتزام اخر وذلك ضمن الاعضاء البالغ عددهم 11 عضو يمثل كل عضو دولته  بالاتحاد العربي للدارتس .كما أنه يقام ولاول مرة بطولة الفرق العربية التي انطلقت مساء اليوم وتعد هذه البطولة من اقوي بطولات الدارتس باعتبارها تعبر عن مهارات اللاعبين في إطار جماعي .

وأعلن عبد القادر أن الاتحاد الدولي للدارتس أقر منطقة جغرافيه جديدة هذه المنطقة لا تضم قارة أفريقيا فقط إنما تضم دول افريقيا وغرب آسيا حتي تستطيع انضمام الدول العربية في قارتي افريقيا ودول غرب آسيا وبينهم أيضا دول عربية لتضم 72 دولة في مساحة تزيد عن 30  مليون متر مربع ما يجعل هذه الرياضة ليست حسابية وتصويبية فقط إنما تضم تنوعا ثقافيا كبيرا .

الدراتس بطولة الفرق العربية شرم الشيخ بطولة مصر الدولية البارادارتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

ترشيحاتنا

رئيس الشركة القابضة ووفد النقابة

موافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي

جانب من فعاليات المنتدى

آمال إبراهيم: دعم الأسرة ليس رفاهية بل ضرورة لمواجهة تحديات الفضاء الرقمي

وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا

بالصور

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

المزيد