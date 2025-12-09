بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ

انطلقت بمدينة شرم الشيخ فعاليات بطولة الفرق العربية لرياضة الدارتس تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء ضمن 4 بطولات رياضية هي بطولة مصر الدولية الرابعة والبطولة الافروعربية الأولي بالإضافة إلي بطولة مصر الدولية لرياضة البارادارتس الأولي بافريقيا والشرق الأوسط .

وتستمر هذه البطولات حتي 14 من ديسمبر الجاري .

أكد الدكتور يحيي عبد القادر ، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للدارتس انه يشارك في هذه البطولات 220 لاعب ولاعبة يمثلون23 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وتعد هذه البطولات هي الحدث الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر علي تنظيم واستضافة اكبر البطولات الرياضية العالمية .

أضاف الدكتور يحيي أن ارتباط رياضة الدارتس بالسياحة في مدينة شرم الشيخ بعد النجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة ويعد هذا قيمة مضافة للاقتصاد القومي للدولة .

اعلن عبد القادر مشاركة ديتمر شومان عضو الاتحاد الدولي للدارتس نائبا عن رئيس الاتحاد الدولي وبرفقته 21 لاعب ولاعبة للمشاركة في البطولة الدولية من ناحية ومن ناحية أخري لإعداد تقرير حول مدي جاهزية شرم الشيخ لاستضافة بطولة كأس العالم للدارتس 2027والتي ستكون الحدث الرياضي الأكبر في مصر وافريقيا والشرق الأوسط.

أوضح عبد القادر أنه لأول مرة مشاركة متحدي الإعاقة في بطولة البارادارتس علي مستوي الشرق الأوسط كما يشارك لاول مرة الاتحاد الاردني بعد تشكيلة بدولة الاردن .

كما أكد عبد القادر أن بطولة الفرق العربية يشارك بها 6 دول هي مصر والأردن وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان واعتذرت البحرين عن المشاركة لالتزامات الاعضاء بالالتزام اخر وذلك ضمن الاعضاء البالغ عددهم 11 عضو يمثل كل عضو دولته بالاتحاد العربي للدارتس .كما أنه يقام ولاول مرة بطولة الفرق العربية التي انطلقت مساء اليوم وتعد هذه البطولة من اقوي بطولات الدارتس باعتبارها تعبر عن مهارات اللاعبين في إطار جماعي .

وأعلن عبد القادر أن الاتحاد الدولي للدارتس أقر منطقة جغرافيه جديدة هذه المنطقة لا تضم قارة أفريقيا فقط إنما تضم دول افريقيا وغرب آسيا حتي تستطيع انضمام الدول العربية في قارتي افريقيا ودول غرب آسيا وبينهم أيضا دول عربية لتضم 72 دولة في مساحة تزيد عن 30 مليون متر مربع ما يجعل هذه الرياضة ليست حسابية وتصويبية فقط إنما تضم تنوعا ثقافيا كبيرا .