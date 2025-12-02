أحمد فوزي: المهدي سليمان أخطأ بالانتقال للزمالك.. وعواد حارس المنتخب في أمم أفريقيا

أكد أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين السابق، أن حسام حسن قد يعتمد على محمد عواد حارس مرمى الزمالك في بطولة كأس أمم أفريقيا.



وقال فوزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: اعتقد أن حسام حسن سيبدا اساسياً بمحمد عواد اساسياً في كاس الامم الأفريقية المقبلة في المغرب.

وأضاف: أحمد شوبير افضل من ابنه ويمتلك موهبة افضل من مصطفى نجله واكرامي لا يقارن وافضل بكثير من حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق.

وتابع: عبدالواحد السيد افضل من محمد عواد بكثيير والناشئ عمر عبدالعزيز أعلى من صبحي وعواد.

وأردف المهدي سليمان اختيار خاطئ أنه يبقي ف الزمالك وكان يسير بشكل جيد في الاتحاد السكندري ومحمد الشناوي افضل من أبو جبل.