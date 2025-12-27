قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نيجيريا: الولايات المتحدة تشن هجمات جديدة على أهداف داعش

فرناس حفظي

أعلنت الحكومة النيجيرية أن الولايات المتحدة تشن غارات إضافية على مواقع تنظيم داعش في البلاد، وعلى جماعة "لاكوروي" الجهادية المحلية.

 وقالت لقد وجد تنظيم داعش طريقة لعبور منطقة الساحل، وتزويد الجماعات المسلحة بالمعدات والتدريب، وفي الليلة الماضية، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن جيشه هاجم مواقع داعش في شمال غرب البلاد، بعد أن ارتكبوا مجازر وحشية بحق مسيحيين أبرياء بأعداد لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة أن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي ضد تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا هي بمثابة هدية عيد الميلاد.

قصف أمريكي لداعش في نيجيريا


وفي تصريحات سابقة قال ترامب إن الضربات الأمريكية جاءت ردا على قتل تنظيم داعش للمسيحيين "بمستويات لم نشهدها منذ سنوات عديدة، بل وحتى قرون".

أوضح ترامب في تصريحات لصحيفة بوليتيكو أن الضربة الأمريكية ضد داعش في نيجيريا كان من المقرر تنفيذها يوم الأربعاء، لكنه أمر بتأجيلها ليوم واحد لأسباب رمزية.

هدية عيد الميلاد
وقال ترامب: "كانوا سينفذونها في وقت أبكر، فقلت: لا، لنقدم لهم هدية عيد الميلاد... لم يتوقعوا ذلك، لكننا ضربناهم بقوة. دُمّر كل معسكر".

الحكومة النيجيرية الولايات المتحدة تنظيم داعش الرئيس دونالد ترامب جماعة لاكوروي

