الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية والنائب العام في إيران
غريب جدا.. الغندور ينتقد موقف المركز الإعلامي للأهلي بشأن إمام عاشور
ترامب: رئيس الفيدرالي الأمريكي يضر ببلادنا وأمنها القومي
قيادي في حركة فتح يحذر من قرب تطبيق خطة E1 الإسرائيلية لشطر الضفة الغربية
مقتل الفنانة السورية هدي شعراوي في فيلاتها .. تفاصيل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

نيجيريا تعيد تشكيل سوق التراخيص النفطية لجذب المزيد من الاستثمارات
أ ش أ

في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين وزيادة الإنتاج في أكبر دولة منتجة للنفط الخام في أفريقيا، أعلنت نيجيريا خفض تكاليف المشاركة في أحدث جولة تراخيص نفطية، وفتحها أمام رقابة مستقلة لضمان الشفافية.

أطلقت نيجيريا الشهر الماضي جولة التراخيص المؤجلة لعام 2025، عارضة 50 مربعا للنفط، تشمل 15 مربعا بريا، و19 في المياه الضحلة، و15 في الأحواض الحدودية، إضافة إلى مربع واحد في المياه العميقة. وفق لما أوردته شبكة سي إن بي سي أفريكا.

وأشارت السلطات النيجيرية إلى أن جولات التراخيص ستعقد سنويا ابتداءً من الآن، وتعد هذه الجولة محورا رئيسيا في خطة نيجيريا لرفع إنتاجها النفطي إلى 2.7 مليون برميل بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 1.5 مليون برميل يوميا حاليا، إلى جانب تعزيز الإيرادات الحكومية، وزيادة الاحتياطات، وجذب تدفقات استثمارية جديدة.

وقال مسؤولون في الهيئة النيجيرية لتنظيم أنشطة النفط في المنبع خلال عرض تقديمي للمستثمرين المحتملين، إن الهيئة خفضت قيمة رسوم التوقيع إلى ما بين 3 و7 ملايين دولار، مقارنة ب10 ملايين دولار في عام 2024، وبفارق كبير عن نحو 200 مليون دولار كانت مطلوبة قبل عدة سنوات.

وأوضحت الهيئة أن خفض الرسوم يهدف إلى تقليل عوائق الدخول، وتحويل التركيز نحو الكفاءة الفنية، والبرامج التشغيلية الموثوقة، والملاءة المالية، والسرعة في تنفيذ عمليات الإنتاج.

وفي هذا السياق.. أعلنت شركة شيفرون في ديسمبر الماضي مشاركتها في المزاد، كما أبدت توتال إنرجيز اهتمامها بالجولة.

ولتعزيز الشفافية.. أوضحت الهيئة أن جولة التراخيص ستخضع لرقابة هيئة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في نيجيريا (NEITI)، المرتبطة بالمبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، إلى جانب جهات حكومية أخرى.

وأضافت أن إجراءات التراخيص ستكون رقمية بالكامل، حيث سيتمكن المستثمرون من الوصول إلى البيانات وتقديم العطاءات عبر بوابة إلكترونية موحدة، كما تم إدخال حوافز جديدة لمشروعات الغاز فقط، والمشروعات في المياه العميقة، ومبادرات خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتسعى نيجيريا، التي تعتمد على النفط في الجزء الأكبر من عائداتها التصديرية، إلى إنعاش الإنتاج بعد سنوات من ضعف الاستثمارات والتحديات الأمنية في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل

نقابة النقل بالسودان: مصر الملاذ الآمن لعمالنا.. وقواتنا حررت 70% من المناطق

«الطفولة والأمومة» و«الهلال الأحمر المصري» يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لدعم وحماية الأطفال والأمهات

«الطفولة والأمومة» و«الهلال الأحمر» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم وحماية الأطفال والأمهات

التعليم العالي

التعليم العالي: زيارة ميدانية لمتابعة مستجدات مشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية الأهلية بمدينة الشروق

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

