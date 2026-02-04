قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: قرار «الأعلى للإعلام» حجب «روبلوكس» في مصر «سليم» ويعكس تعزيز الوعي الرقمي وحماية النشء

محمد الشعراوي

أشاد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، بالقرار الصادر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتعلق بحجب لعبة "روبلوكس" على مستوى مصر، واعتبره خطوة وقائية هامة للحفاظ على سلامة الأطفال وحمايتهم من المحتوى الرقمي الضار والممارسات الإلكترونية غير الآمنة التي قد تؤثر على صحتهم النفسية وسلوكياتهم.

وأشار «فؤاد»، في بيان له، إلى أن حماية الأطفال مسئولية جماعية تشمل الأسرة والمؤسسات الرسمية، موضحًا أن حجب الألعاب التي تحمل مخاطر يمثل رسالة واضحة عن جدية الدولة في صون حقوق أبنائها وتأمين بيئة رقمية آمنة لهم.

وأكد «فؤاد»، أن القرار يعكس إدراك الدولة لأهمية الموازنة بين حرية استخدام التكنولوجيا لدى الأطفال وحمايتهم من أي محتوى قد يكون ضارًا أو مُضللًا، مشيدًا بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في رصد التهديدات الإلكترونية والتعامل معها بسرعة وفعالية.

وشدّد عضو مجلس النواب على أهمية مُتابعة تطبيق القرار بشكل دقيق، مع توفير خيارات بديلة تعليمية وترفيهية آمنة، لضمان استفادة الأطفال من التكنولوجيا بطريقة إيجابية وبعيدة عن المخاطر، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الثقافة الرقمية لدى الأطفال وأولياء الأمور، من خلال برامج توعوية وإرشادات عملية تساعد على الوقاية من أي محتوى غير مناسب أو ممارسات قد تؤثر على نموهم الاجتماعي والنفسي.

