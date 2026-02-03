قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكبار يطاردون والنهاية مفاجأة.. السيتي يحسم مصير مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم صراع قوي مع عدد من كبار القارة الأوروبية بعدما قرر الإبقاء على خدمات نجمه المصري عمر مرموش، رغم الاهتمام الواسع الذي حظي به اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بفضل إمكاناته الفنية الكبيرة وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية.

السيتي يحسم الموقف ويغلق الباب أمام العروض

وأنهى مانشستر سيتي الجدل الدائر حول مستقبل مرموش بعدما رفض فكرة رحيله سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، مفضلًا الحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم، في ظل اشتداد المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

خمسة أندية كبرى تطارد النجم المصري

وتصدر اسم عمر مرموش عناوين الميركاتو الشتوي، بعدما كشف موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في انتقالات اللاعبين عن دخول خمسة أندية أوروبية بارزة في سباق التعاقد مع الدولي المصري، من أجل تدعيم خطوطها الهجومية.

وضمت قائمة المهتمين كلًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني، في ظل قناعة هذه الأندية بقدرة اللاعب على تقديم إضافة فورية.

وجاء هذا الاهتمام في توقيت لم يحظَ فيه مرموش بمشاركات منتظمة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية.

قرار نهائي من إدارة السيتي

إلا أن موقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزي أكد أن إدارة مانشستر سيتي حسمت موقفها بشكل قاطع، وقررت الإبقاء على اللاعب حتى نهاية الموسم على الأقل، رافضة جميع العروض التي تلقاها النادي، بما في ذلك الاهتمام المباشر من فنربخشة وجالاتا سراي التركيين.

وأوضح التقرير أن هذا القرار يأتي بناءً على رغبة جوارديولا في الحفاظ على قوام الفريق كاملًا، مع تزايد الضغط في المنافسات المختلفة، بالتزامن مع سعي مرموش للحصول على دقائق لعب أكبر خلال الفترة المقبلة.

وشارك عمر مرموش أساسيًا في مواجهة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل هدف، ليعزز قناعة الجهاز الفني بأهمية استمراره ضمن الخيارات المتاحة.

وساهم هذا الهدف في دعم مساعي السيتي لتقليص الفارق مع أرسنال في صراع صدارة البريميرليج.

نهاية صيام تهديفي طويل

وسجل مرموش بذلك هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، منهياً فترة صيام تهديفي استمرت نحو 8 أشهر، حيث يعود آخر أهدافه في البريميرليج إلى 20 مايو 2025 أمام بورنموث، فيما كان آخر أهدافه بشكل عام يوم 29 أكتوبر الماضي خلال مواجهة سوانزي سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ورغم ارتباط اسم مرموش بالانتقال إلى أستون فيلا وتوتنهام منذ بداية الميركاتو الشتوي، أكدت مصادر مقربة من النادي أن إتمام أي صفقة بات أمرًا مستبعدًا، في ظل تمسك مانشستر سيتي باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.

ويعد عمر مرموش من أبرز الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، منذ انضمامه قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025 مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل 7 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، مؤكدًا قيمته الفنية داخل صفوف الفريق السماوي.

عمر مرموش نادي مانشستر سيتي مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند أتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد