الكبار يطاردون والنهاية مفاجأة.. السيتي يحسم مصير مرموش

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم صراع قوي مع عدد من كبار القارة الأوروبية بعدما قرر الإبقاء على خدمات نجمه المصري عمر مرموش، رغم الاهتمام الواسع الذي حظي به اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بفضل إمكاناته الفنية الكبيرة وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية.

السيتي يحسم الموقف ويغلق الباب أمام العروض

وأنهى مانشستر سيتي الجدل الدائر حول مستقبل مرموش بعدما رفض فكرة رحيله سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، مفضلًا الحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم، في ظل اشتداد المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

خمسة أندية كبرى تطارد النجم المصري

وتصدر اسم عمر مرموش عناوين الميركاتو الشتوي، بعدما كشف موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في انتقالات اللاعبين عن دخول خمسة أندية أوروبية بارزة في سباق التعاقد مع الدولي المصري، من أجل تدعيم خطوطها الهجومية.

وضمت قائمة المهتمين كلًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني، في ظل قناعة هذه الأندية بقدرة اللاعب على تقديم إضافة فورية.

وجاء هذا الاهتمام في توقيت لم يحظَ فيه مرموش بمشاركات منتظمة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية.

قرار نهائي من إدارة السيتي

إلا أن موقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزي أكد أن إدارة مانشستر سيتي حسمت موقفها بشكل قاطع، وقررت الإبقاء على اللاعب حتى نهاية الموسم على الأقل، رافضة جميع العروض التي تلقاها النادي، بما في ذلك الاهتمام المباشر من فنربخشة وجالاتا سراي التركيين.

وأوضح التقرير أن هذا القرار يأتي بناءً على رغبة جوارديولا في الحفاظ على قوام الفريق كاملًا، مع تزايد الضغط في المنافسات المختلفة، بالتزامن مع سعي مرموش للحصول على دقائق لعب أكبر خلال الفترة المقبلة.

وشارك عمر مرموش أساسيًا في مواجهة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل هدف، ليعزز قناعة الجهاز الفني بأهمية استمراره ضمن الخيارات المتاحة.

وساهم هذا الهدف في دعم مساعي السيتي لتقليص الفارق مع أرسنال في صراع صدارة البريميرليج.

نهاية صيام تهديفي طويل

وسجل مرموش بذلك هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، منهياً فترة صيام تهديفي استمرت نحو 8 أشهر، حيث يعود آخر أهدافه في البريميرليج إلى 20 مايو 2025 أمام بورنموث، فيما كان آخر أهدافه بشكل عام يوم 29 أكتوبر الماضي خلال مواجهة سوانزي سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ورغم ارتباط اسم مرموش بالانتقال إلى أستون فيلا وتوتنهام منذ بداية الميركاتو الشتوي، أكدت مصادر مقربة من النادي أن إتمام أي صفقة بات أمرًا مستبعدًا، في ظل تمسك مانشستر سيتي باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.

ويعد عمر مرموش من أبرز الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، منذ انضمامه قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025 مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل 7 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، مؤكدًا قيمته الفنية داخل صفوف الفريق السماوي.