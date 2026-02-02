قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
استقرار المنظومة خط أحمر.. الأسنان ترفض تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
روبلكس تشعل الجدل في مصر.. هل تحولت ألعاب الأطـ.فال إلى خطر رقمي؟
1.1 مليون دولار.. حكم سابق يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج
ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الإثنين

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية اليوم الاثنين، بينما استقرت محليا مطلع تعاملات الأسبوع الحالي.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 2 فبراير 2026

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الرابع من يناير، مع ثبات معظم الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

واستقرت أسعار الخردة عند 376 دولارا للطن دون تغير أسبوعي.

وتراجعت أسعار خام الحديد لتسجل نحو 106 دولارات للطن مقارنة 108 دولار للطن أسعار الأسبوع الماضي بانخفاض  دولاران.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية أسعار البيع لشهر فبراير، حيث سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34.5 ألف و37.5 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 2 فبراير 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 37,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 36,500 جنيه للطن.

استقر سعر  حديد المراكبي عند  36,300 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 35,500 جنيهًا للطن من نوع DWR، مقابل 34,500 جنيه للطن من نوع CR.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 36,500 جنيه للطن DWR، و35,500 جنيه للطن CR.

وسجل سعر حديد العشري نحو  35,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع المدينة نحو 35,500 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 
لاتشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن. 

أسعار الحديد الأسواق العالمية أسعار الحديد محليا أسعار الخردة أسعار البليت مصانع حديد التسليح

