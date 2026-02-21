أحمد الطيب: دعم المواهب مطلوب لكن دون التقليل من نجوم الزمالك

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب حالة من الجدل بين جماهير نادي الزمالك، بعد حديثه عن ضرورة دعم اللاعبين الشباب دون التقليل من تاريخ النجوم الكبار داخل الفريق.

الزمالك

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه على فيسبوك "اوعى و أنت بتشيد بلاعب شاب واعد فى الزمالك يخليك تقلل او يكون على حساب احترام و تقدير لاعب كبير ( قدراً و تاريخاً ) تحت بند انك بتدعم الشباب لا ياسيدى سيبك من الحدوتة دى !! الكبير كبير !! و الصغير مهم دعمه و لكن بهدوء و بعقلانية و بدون مبالغة أكيد أقصد دعم "الجميل" محمد ابراهيم على حساب قدرات و تاريخ لاعب عظيم بحجم و قيمة.كابتن الزمالك ( عمر جابر ) مش كده ولا إيه ؟؟ بالمناسبة. لاعب الوسط محمد السيد. هو امبراطور ( عالم الكرة المصرية ) قريباً جداً.

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا علي حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.