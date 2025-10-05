مي كمال ترد على شائعة زواجها من أحمد مكي : «كفاية كذب وافتراءات»

وجّهت طبيبة التجميل مي كمال رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأنباء التي تحدثت عن مطالبتها بإظهار وثيقة زواجها من الفنان أحمد مكي، مشيرةً إلى أن هناك العديد من الشائعات والافتراءات حول علاقتهما، مؤكدة أن علاقتهما مبنية على الود.

وكتبت مي عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام": "كفاية كذب وافتراءات وتشويه للحقائق، اتقوا الله في أنفسكم، سيبوا الواحد يفوق لحياته".

وتابعت: "الموضوع اتاخد بشكل غلط، ومليان قلة أدب واستغلال للمواقف، ما حصلش أي حاجة من الكلام ده".

وأضافت: "كل اللي مكتوب مجرد افتراء، وأنا مش هقبل أي كلمة مسيئة عني أو عنه، الاحترام خط أحمر، وأي محاولة للتشويه مرفوضة تمامًا".