قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول

مي كمال طليقة أحمد مكي
مي كمال طليقة أحمد مكي
إسراء عبدالمطلب

خصت مي كمال طليقة الفنان أحمد مكي، موقع "صدى البلد"  بحوار خاص للموقع لتروي فيه تفاصيل وكواليس حياتها وظروف زواجها من مكي والمشاكل التي أدت إلى الطلاق.

وفي البداية تحدثت طبيبة التجميل الدكتورة مي كمال الدين، عن اللقاء الأول الذي جمعها بالفنان أحمد مكي وكيف تحولت نظرات الإعجاب إلى زواج في النهاية.

"الصقور" وراء زواج أحمد مكي ومي كمال

وفي حديثها لموقع "صدى البلد"، قالت طبيبة التجميل مي كمال طليقة الفنان أحمد مكي: “عرفت أحمد منذ ست سنوات، غير أنّ الزواج تم منذ ثلاث سنوات فقط، أي في عام 2022، بينما بدأت معرفتي به منذ عام 2019، وفي ذلك الوقت كان قد تعافى لتوّه من فترة مرض صعبة، وكنا أصدقاء مقرّبين جدًّا، حتى إنّ بعض أصدقائنا المشتركين كانوا سببًا في استمرار تواصلنا”.

وأضافت مي في تصريحاتها إلى "صدى البلد": "جاء تعارفنا بسبب الصقور، فقد كان أحمد مهتمًّا جدًّا بتربيتها إلى جانب الحمام، بينما كنت أمتلك حينها صقرًا أطلقت عليه اسم "أم كي".

واستطردت طليقة مكي: “التقينا في حفل أُقيم بأبوظبي، حيث كنت مقيمة في دبي رغم أنّ أصلي من الإسكندرية، وكان اللقاء ضمن مهرجان خاص بالصقور. من هنا بدأنا الحديث والتقينا مرات أخرى، ثم تطوّرت العلاقة بيننا. في البداية لم أكن أرغب في الارتباط، خصوصًا أنّني لم أكن مقيمة في مصر آنذاك، وكنت متخوّفة للغاية من الوسط الفني”.

إعلان الطلاق بعد 3 سنوات

وكانت مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، قد خرجت عن صمتها للرد على الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن زواجهما السري.

وأكدت مي كمال الدين، قائلة: "لا، لم نتزوج سرًا، لكن كانت هناك أسرارا خاصة بيني وبينه ستظل بالنسبة لي أغلى من الياقوت، رغم انفصالنا منذ فترة طويلة".

وأضافت: "أنا لم أرَ منه أي شيء سيئ، بل وجوده في حياتي أضاف لي الكثير. زواجنا استمرّ ثلاث سنوات، وكان قائمًا على الاحترام والمودة والمحبة".

وأشارت إلى أن سبب الانفصال يعود إلى أشخاص مقرّبين من أحمد مكي، موضحة: "كنت أعيش خارج مصر، ولم يكن الكثيرون يعرفون أنني زوجته من الأساس".

وختمت حديثها مؤكدة أنها اختارت الكلام حفاظًا على حياتها وحياة مكي، وأن علاقتها السابقة به ستظل قائمة على الاحترام والتقدير.

أحمد مكي مي كمال طليقة أحمد مكي مكي طليقة مكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف المستفيدين وأثر القرار على السوق

اغنية مين زي مصر

حمدي هاشم: كتبنا عن أم الدنيا.. وتاريخها أكبر من أي كلمات

جانب من اللقاء

ناقد: فيريرا أمام الفرصة الأخيرة.. وأزمات الزمالك المادية تهدد تركيز اللاعبين

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد