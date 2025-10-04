"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول

خصت مي كمال طليقة الفنان أحمد مكي، موقع "صدى البلد" بحوار خاص للموقع لتروي فيه تفاصيل وكواليس حياتها وظروف زواجها من مكي والمشاكل التي أدت إلى الطلاق.

وفي البداية تحدثت طبيبة التجميل الدكتورة مي كمال الدين، عن اللقاء الأول الذي جمعها بالفنان أحمد مكي وكيف تحولت نظرات الإعجاب إلى زواج في النهاية.

"الصقور" وراء زواج أحمد مكي ومي كمال

وفي حديثها لموقع "صدى البلد"، قالت طبيبة التجميل مي كمال طليقة الفنان أحمد مكي: “عرفت أحمد منذ ست سنوات، غير أنّ الزواج تم منذ ثلاث سنوات فقط، أي في عام 2022، بينما بدأت معرفتي به منذ عام 2019، وفي ذلك الوقت كان قد تعافى لتوّه من فترة مرض صعبة، وكنا أصدقاء مقرّبين جدًّا، حتى إنّ بعض أصدقائنا المشتركين كانوا سببًا في استمرار تواصلنا”.

وأضافت مي في تصريحاتها إلى "صدى البلد": "جاء تعارفنا بسبب الصقور، فقد كان أحمد مهتمًّا جدًّا بتربيتها إلى جانب الحمام، بينما كنت أمتلك حينها صقرًا أطلقت عليه اسم "أم كي".

واستطردت طليقة مكي: “التقينا في حفل أُقيم بأبوظبي، حيث كنت مقيمة في دبي رغم أنّ أصلي من الإسكندرية، وكان اللقاء ضمن مهرجان خاص بالصقور. من هنا بدأنا الحديث والتقينا مرات أخرى، ثم تطوّرت العلاقة بيننا. في البداية لم أكن أرغب في الارتباط، خصوصًا أنّني لم أكن مقيمة في مصر آنذاك، وكنت متخوّفة للغاية من الوسط الفني”.

إعلان الطلاق بعد 3 سنوات

وكانت مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، قد خرجت عن صمتها للرد على الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن زواجهما السري.

وأكدت مي كمال الدين، قائلة: "لا، لم نتزوج سرًا، لكن كانت هناك أسرارا خاصة بيني وبينه ستظل بالنسبة لي أغلى من الياقوت، رغم انفصالنا منذ فترة طويلة".

وأضافت: "أنا لم أرَ منه أي شيء سيئ، بل وجوده في حياتي أضاف لي الكثير. زواجنا استمرّ ثلاث سنوات، وكان قائمًا على الاحترام والمودة والمحبة".

وأشارت إلى أن سبب الانفصال يعود إلى أشخاص مقرّبين من أحمد مكي، موضحة: "كنت أعيش خارج مصر، ولم يكن الكثيرون يعرفون أنني زوجته من الأساس".

وختمت حديثها مؤكدة أنها اختارت الكلام حفاظًا على حياتها وحياة مكي، وأن علاقتها السابقة به ستظل قائمة على الاحترام والتقدير.