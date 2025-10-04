قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس : جاهزون لبدء المفاوضات فورا لإنجاز عملية تبادل الأسرى
نتنياهو يأمر بشن هجوما بالطائرات ضد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
ترامب: أي شخص يحرق العلم الأمريكي سيسجن لمدة عام
الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الكرة المصرية و يعد الفائز بجائزة
طالب ثانوي.. ضبط المتهم بقتـ.ل سيد مسنة لسرقة ذهبها بالمنوفية
ليفربول فى اختبار صعب لاستعادة التوازن أمام تشيلسى بالدورى الإنجليزى
كيفية تحصين النفس من الفتن.. اتبع هذه الخطوات الشرعية
جيب شيروكي 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر
يوم مميز للغاية.. ترامب : يجب إنجاز الصيغة النهائية بشأن خطة غزة بشكل واضح.. على إسرائيل وقف القصف فوراً.. حل قضية الشرق الأوسط "ممكن"
محمد عبد المنعم يستغل إصابته لتطوير مهاراته .. ما الجديد؟
سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة
أهالي الرهائن: نرحب بإعلان ترامب وندعو نتنياهو إلى بدء المفاوضات الفورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في عالم الطب، أعلن فريق بحثي صيني عن ابتكار طبي جديد قد يغيّر مستقبل جراحة العظام. الابتكار يتمثل في "غراء عظمي" قادر على معالجة الكسور وتثبيت الشظايا العظمية خلال ثلاث دقائق فقط، وهو إنجاز قد يختصر الوقت والجهد ويقلل من المضاعفات الجراحية.

ابتكار مستوحى من الطبيعة

يحمل المنتج الجديد اسم Bone-02، وجاءت فكرته من الطبيعة البحرية. فقد أوضح الدكتور لين شيانفِـنغ، رئيس الفريق البحثي في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، أنه استلهم التصميم من الطريقة التي تلتصق بها المحار بالجسور والهياكل تحت الماء. هذه الخاصية ألهمت الباحثين لتطوير مادة لاصقة قادرة على أداء المهمة نفسها داخل جسم الإنسان، حتى في ظروف معقدة مثل بيئة غنية بالدم.

خصائص طبية فريدة

يتميز الغراء بقدرته على التثبيت السريع والدقيق في أقل من 180 ثانية، ما يجعله بديلاً محتملاً عن الطرق التقليدية التي تتطلب وقتاً أطول لزراعة الصفائح الفولاذية والمسامير. والأهم من ذلك أنه يُمتص طبيعياً من الجسم مع مرور الوقت، مما يلغي الحاجة إلى إجراء عملية جراحية لاحقة لإزالة المواد المعدنية.

نتائج واعدة في الاختبارات

أظهرت التجارب المعملية أن Bone-02 يتمتع بقوة ربط تفوق 400 رطل، إضافة إلى قوة قص تبلغ نحو 0.5 ميغاباسكال، وقوة ضغط تقارب 10 ميغاباسكال. كما جُرّب الغراء على أكثر من 150 مريضاً، وجاءت النتائج مشجعة، حيث أثبت فاعليته وأمانه، فضلاً عن تقليل احتمالية حدوث التهابات أو مضاعفات بعد العملية.

اختراق بعد عقود من المحاولات

جدير بالذكر أن محاولات تطوير لاصق عظمي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، لكنها غالباً ما فشلت بسبب مشاكل في التوافق الحيوي داخل الجسم. لكن مع هذا الابتكار الصيني الجديد، يبدو أن الباب بات مفتوحاً أمام حقبة جديدة في مجال الطب، تتيح تقنيات جراحية أقل خطورة وأكثر سرعة.

 

يمثل ابتكار "الغراء العظمي" الصيني خطوة ثورية قد تعيد رسم ملامح جراحة العظام في العالم. وإذا ما أثبت نجاحه في التجارب السريرية الأوسع، فقد يكون بديلاً عملياً وآمناً للصفائح والمسامير المعدنية، مما يمنح المرضى فرصة للشفاء بسرعة أكبر وبمضاعفات أقل. إنه مثال حي على كيف يمكن للطبيعة أن تلهم الإنسان لإيجاد حلول علمية تغير مسار الطب الحديث.

الطب الجسم الغراء العظام الإنسان الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

سفير مصر الأسبق بإسرائيل يكشف الأهداف الخفية للفكرة الموحدة للأديان

ارشيفية

محافظ البحيرة تكشف أبرز الاستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

جانب من الحلقة

«الله أكبر..كلمة السر» اللواء أبو النجا يكشف نبع قوة الجيش المصري في حرب أكتوبر

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد