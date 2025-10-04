قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
مدبولي: 80% من عارضي "تراثنا" انضموا للاقتصاد الرسمي بتوجيهات الرئيس
الوزراء: 15% من العارضين في معرض تراثنا يصدرون منتجاتهم للخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"

مي كمال طليقة أحمد مكي
مي كمال طليقة أحمد مكي
إسراء عبدالمطلب

خرجت طبيبة التجميل الدكتورة مي كمال الدين طليقة الفنان أحمد مكي، عن صمتها للتحدث لأول مرة عن كواليس زواجهما والظروف التي أدت إلى طلاقهما.

وخصت طليقة أحمد مكي، موقع "صدى البلد" الإخباري بأول حوار صحفي لتروي تفاصيل مثيرة عن زواجهما الذي نشأ بسبب ولعهما بتربية الصقور ولقائهما الأول في الإمارات وزواجهما الرسمي الذي لم يخبر به أحد من أصدقائه في مصر وظل خفي عن جمهوره. 

كواليس العلاقة مع والدته وشقيقه

كما تحدثت الطبيبة مي كمال عن علاقتها بأسرة أحمد مكي التي كانت تتكون من والدته الراحلة وشقيقه الأكبر طارق - الذي حاول كثيرا الصلح بينهما - وأخيرا شقيقته الفنانة إيناس مكي وسر الخلاف مع شقيقها.

وفي تصريحاتها لموقع صدى البلد، تحدثت الدكتور مي عن عائلته، قائلة: “كانت علاقتي بهم طيبة للغاية. لم أعرف إلا والدته – رحمها الله – وكنت أحبها حبًّا كبيرًا، وكذلك أخوه الأكبر الذي كنت أكنّ له احترامًا كبيرًا، وكانت علاقتي به جيدة جدًّا. غير أنّني لم أتواصل مع باقي أفراد الأسرة، خصوصًا شقيقته إيناس. فكنت أرى أنّ والدة أحمد سيدة طيبة للغاية وقريبة إلى قلبي”.

خلاف قديم وراء قطع العلاقات مع إيناس مكي

وأضافت مي: "أما عن علاقته بأخته إيناس، فهي مقطوعة تمامًا وغير جيدة بسبب خلاف قديم، ومع ذلك ظهرت - إيناس - في فيديو على "تيك توك" مع الإعلامية مفيدة شيحة ألمحت فيه عني، في حين أنّ علاقته بأخيه طارق جيدة جدًا، فهو الذي ربّاه ويحبه كثيرًا، وأصلهم جزائري. وعندما تحدثت مع طارق واشتكيّت له قال لي إنّ لي الحق وحاول تهدئتي".

واختتمت طليقة مكي، قائلة: “كنت أحبه وأتمنى أن يبقى محافظًا على صورته الطيبة وألا يشوبه أي أمر، لكنّه خذلني. كنت أتمنى أن يبقى كل شيء جيدًا، خاصة أنّ والدته – رحمها الله – أوصتني به قبل وفاتها، فقد كان بالنسبة لي كابني الذي أخشى عليه كثيرًا”.

طليقة أحمد مكي مي كمال أحمد مكي مي كمال طليقة أحمد مكي طليقة مكي مكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

حملات نظافة

محافظ الدقهلية: رفع 455 طن مخلفات بمدينتي المنصورة وطلخا

وكيل تعليم بني سويف

تعليم بني سويف يواصل المتابعات الميدانية وانتظام الدراسة بمدارس الواسطى

متابعة معديات المنوفية

بعد ارتفاع منسوب النيل.. متابعة معديات المنوفية للحفاظ على سلامة المواطنين

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد