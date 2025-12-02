قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن توقعات مباراة مصر و الكويت.. تفاصيل

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن التوقعات الخاصة بـ مباراة مصر و الكويت.

توقعات مباراة مصر و الكويت

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة مصر و الكويت  و محرز الأهداف و فانلة منتخب مصر هدية لصاحب التوقع السليم".

تضارب المواعيد.. صدمة في منتخب مصر بسبب صلاح ومرموش

ويواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أزمة خلال مباراة الفراعنة الودية أمام نظيره منتخب نيجيريا المزمع إقامتها يوم 14 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بـ المغرب 2025.

تتمثل الأزمة في غياب الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي عن مباراة منتخب مصر الوطني ونيجيريا الودية استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

غياب ثنائي منتخب مصر الوطني صلاح ومرموش عن ودية نيجيريا يأتي وفقا لتقارير إعلامية تشير إلى رفض الجهاز الفني لفريقا ليفربول ومانشستر سيتي التفريط في خدماتهما لصالح الفراعنة الكبار.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن الأجهزة الفنية لفريقا ليفربول ومانشستر سيتي يتمسكان بعدم تواجد صلاح ومرموش مع منتخب مصر قبل منتصف ديسمبر الحالي نظرا لارتباط الفريقين في دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي في نفس توقيت مباراة نيجيريا الودية.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويضع هذا التضارب في المواعيد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمام تحدٍ كبير، إذ تتزامن المباراة الودية مع التزامات اللاعبين مع أنديتهما الأوروبية.

أزمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن تتمثل في خوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراتين أمام انتر ميلان يوم 9 ديسمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وأمام برايتون يوم 13 ديسمبر فى إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

فيما يخوض عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني ونادي مانشستر سيتي فى توقيت مباراة الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب نيجيريا مباراتين أمام ريال مدريد يوم 12 ديسمبر المقبل في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا كما يخوض السيتي مباراة فى الدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس يوم 14 ديسمبر أيضا.

الغندور منتخب مصر منتخب الكويت

