عروض رسمية من الهلال الليبي والوحدة السعودى للتعاقد مع خالد جلال

تلقى خالد جلال المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك عروضا رسمية من الدوري الليبي والدوري السعودى من اجل التعاقد معه لقيادة احد فريقى الهلال الليبي والوحدة السعودى.



ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين في الساعات الماضية خاصة وأن خالد جلال حقق نتائج مميزة مع فريقه السابق التحدي الليبي وقاده إلى السداسي لأول مرة منذ ٩سنوات .



وتلقى جلال مفاوضات شفهية من إدارة الاتحاد السكندري لتولي تدريب الفريق خلفا للمدرب تامر مصطفى الذى بات قريباً من الرحيل عن منصبه نظراً لسوء النتائج في بطولة الدوري وخروجه من كأس مصر أمام كهرباء الإسماعيلية.