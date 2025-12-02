الخميس.. قرعة بطولة أفريقيا لـ«سيدات السلة» بمقر الأهلي بالجزيرة

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يوم الخميس المقبل، مراسم قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات»، رقم 29 والتي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.



وتُقام القرعة بحضور محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إبراهيم العامري، ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدراة، نائبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والسيد أنيبال مناف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، وعمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وخالد العوضى مدير البطولة، وممثلي الأندية والوفود المشاركة في البطولة.



تأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة امتدادًا لدوره في دعم البطولات القارية، وتوفير كافة المقومات التي تضمن نجاح الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية والإفريقية. وتشهد البطولة مشاركة العديدمن أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – والقلوب الشجاعة من مالاوي.