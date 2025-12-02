توافد الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات رقم 29، برئاسة محمد الجارجي عضو مجلس إدارة الاهلي على متابعة بدء توافد الفرق المشاركة في البطولة التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 الى 15 ديسمبر الجاري.
وقامت اللجنة العليا بتخصص مرافقين من لجنة الاستقبال؛ لتسهيل إنهاء إجراءات وصول الفرق المشاركة، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، تمهيدا للانتقال الى فنادق الإقامة، مع بداية العد التنازلي على انطلاق البطولة.
وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات خلال الساعات الماضية؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة بوصول الفرق وإجراءات التسكين، والإعاشة والتنقلات وأماكن التدريب، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالاجتماع الفني ومراسم القرعة التي تجرى يوم الخميس المقبل.
وتشهد البطولة مشاركة أندية الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – والقلوب الشجاعة من مالاوي.