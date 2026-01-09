الكشف عن هوية المدير الفني الجديد لمنتخب تونس

كشفت تقارير صحفية، عن هوية المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، بعد إقالة سامي الطرابلسي.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد أقال الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعد وداع كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16.

وأكدت شبكة بي إن سبورت الإخبارية، أنه تم الاستقرار على تعيين مدير فني تونسي لنسور قرطاج في الفترة المقبلة، عقب مشاورات عدة بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء الاتحاد التونسي.

ووفقًا للشبكة ذاتها، كان هناك اجتماع بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بجانب تواجد عدة لاعبين ومدربين سابقين، حيث تم الاستقرار خلال هذا الاجتماع على تعيين مدير فني تونسي لنسور قرطاج.