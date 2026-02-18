لحظات مرعبة.. محاولة اختطاف طفلة داخل متجر في إيطاليا| فيديو

هزت واقعة صادمة الرأي العام في إيطاليا بعد تداول تسجيل أمني يوثق لحظات محاولة رجل انتزاع طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا داخل أحد المتاجر الكبرى في شمال البلاد، في مشهد وصف بأنه “يحبس الأنفاس”.

HEART-STOPPING MOMENTS: Terrifying security footage shows a man allegedly attempting to grab a one-year-old girl at a supermarket in northern Italy. Police say the suspect was arrested and charged. The child was taken to the hospital and suffered a fractured femur. pic.twitter.com/hNfpl1RSDC — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

ووفق ما نشرته شبكة فوكس نيوز أمس على منصة “إكس”، فإن كاميرات المراقبة داخل السوبرماركت أظهرت رجلاً يقترب من الطفلة ويحاول الإمساك بها بشكل مفاجئ، في واقعة أثارت حالة من الذعر داخل المتجر.

وأشارت الشبكة إلى أن اللقطات الأمنية بدت مروعة، حيث جرت الحادثة في وضح النهار وأمام المتسوقين.

تفاصيل الواقعة

بحسب المعلومات الأولية التي نقلتها فوكس نيوز، فإن الحادثة وقعت داخل سوبرماركت في إحدى مدن شمال إيطاليا، حيث كانت الطفلة برفقة ذويها قبل أن يحاول المشتبه به الإمساك بها. ولم توضح التقارير بعد ما إذا كان الرجل يعرف العائلة أم أن الواقعة كانت عشوائية، غير أن التدخل السريع حال دون إتمام محاولة الاختطاف.

وأفادت الشرطة الإيطالية بأنها ألقت القبض على المشتبه به فور وقوع الحادث، وتم توجيه اتهامات رسمية إليه. ولم تكشف السلطات حتى الآن عن دوافعه أو خلفيته، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة بشكل كامل.

إصابة الطفلة ونقلها إلى المستشفى

ورغم فشل محاولة الاختطاف، فقد أسفرت الحادثة عن إصابة الطفلة بكسر في عظمة الفخذ، وفق ما أكدته فوكس نيوز. وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث خضعت للفحوصات الطبية وتبين إصابتها بكسر يتطلب رعاية خاصة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية عن حالتها الصحية، لكن التقارير أشارت إلى أنها تتلقى العلاج تحت إشراف طبي، فيما يخضع المشتبه به للتحقيق تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه.

أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بإجراءات السلامة داخل المتاجر الكبرى، خاصة في الأماكن المزدحمة التي يرتادها الأطفال والعائلات.

كما أثارت اللقطات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حالة واسعة من القلق، وسط مطالب بتشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات الوقائية.

وتأتي الواقعة في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية نقاشًا متزايدًا حول أمن الفضاءات العامة، لا سيما مع انتشار تسجيلات الكاميرات التي تكشف مثل هذه الحوادث وتساهم في سرعة ضبط المشتبه بهم.

وتواصل السلطات الإيطالية تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل حول خلفيات الحادث، بينما تبقى الطفلة محور اهتمام الرأي العام، في حادثة شكلت صدمة قوية داخل المجتمع المحلي وخارجه.