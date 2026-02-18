قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لحظات مرعبة.. محاولة اختطاف طفلة داخل متجر في إيطاليا| فيديو

مشهد من الحادث
مشهد من الحادث
القسم الخارجي

هزت واقعة صادمة الرأي العام في إيطاليا بعد تداول تسجيل أمني يوثق لحظات محاولة رجل انتزاع طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا داخل أحد المتاجر الكبرى في شمال البلاد، في مشهد وصف بأنه “يحبس الأنفاس”.

ووفق ما نشرته شبكة فوكس نيوز أمس على منصة “إكس”، فإن كاميرات المراقبة داخل السوبرماركت أظهرت رجلاً يقترب من الطفلة ويحاول الإمساك بها بشكل مفاجئ، في واقعة أثارت حالة من الذعر داخل المتجر. 

وأشارت الشبكة إلى أن اللقطات الأمنية بدت مروعة، حيث جرت الحادثة في وضح النهار وأمام المتسوقين.

تفاصيل الواقعة

بحسب المعلومات الأولية التي نقلتها فوكس نيوز، فإن الحادثة وقعت داخل سوبرماركت في إحدى مدن شمال إيطاليا، حيث كانت الطفلة برفقة ذويها قبل أن يحاول المشتبه به الإمساك بها. ولم توضح التقارير بعد ما إذا كان الرجل يعرف العائلة أم أن الواقعة كانت عشوائية، غير أن التدخل السريع حال دون إتمام محاولة الاختطاف.

وأفادت الشرطة الإيطالية بأنها ألقت القبض على المشتبه به فور وقوع الحادث، وتم توجيه اتهامات رسمية إليه. ولم تكشف السلطات حتى الآن عن دوافعه أو خلفيته، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة بشكل كامل.

إصابة الطفلة ونقلها إلى المستشفى

ورغم فشل محاولة الاختطاف، فقد أسفرت الحادثة عن إصابة الطفلة بكسر في عظمة الفخذ، وفق ما أكدته فوكس نيوز. وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث خضعت للفحوصات الطبية وتبين إصابتها بكسر يتطلب رعاية خاصة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية عن حالتها الصحية، لكن التقارير أشارت إلى أنها تتلقى العلاج تحت إشراف طبي، فيما يخضع المشتبه به للتحقيق تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه.

أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بإجراءات السلامة داخل المتاجر الكبرى، خاصة في الأماكن المزدحمة التي يرتادها الأطفال والعائلات. 

كما أثارت اللقطات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حالة واسعة من القلق، وسط مطالب بتشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات الوقائية.

وتأتي الواقعة في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية نقاشًا متزايدًا حول أمن الفضاءات العامة، لا سيما مع انتشار تسجيلات الكاميرات التي تكشف مثل هذه الحوادث وتساهم في سرعة ضبط المشتبه بهم.

وتواصل السلطات الإيطالية تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل حول خلفيات الحادث، بينما تبقى الطفلة محور اهتمام الرأي العام، في حادثة شكلت صدمة قوية داخل المجتمع المحلي وخارجه.

إيطاليا اختطاف طفلة شمال إيطاليا الفخذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

برنامج رامز جلال

غضب النجوم وانهيارهم في مقلب برنامج رامز ليفل الوحش

ترشيحاتنا

زكى فطين عبد الوهاب

فى ذكراه .. زواج وانفصال زكي فطين عبد الوهاب وسعاد حسني

ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم

بعد ظهورهما الأخير .. حسن الرداد لـ إيمي ودنيا سمير غانم : دايماً ناجحين

كواليس مسلسل بيبو

سيد رجب وهالة صدقي يتألقان في كواليس مسلسل «بيبو» | شاهد

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد