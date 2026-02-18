قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 18-2-2026
«ويتكوف»: ترامب حقق تقدمًا ملموسًا في التقريب بين روسيا وأوكرانيا
نظر محاكمة 54 متهمًا بخلية أكتوبر .. بعد قليل
إجازات مرضية للموظفين بأجر كامل وفق ضوابط قانونية | تفاصيل
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون سجل المستوردين
«شبانة»: الزمالك خرج من كأس مصر بسبب تفوّق سيراميكا.. وبعض المنصات المغربية تسعى لعمل فتنة
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
برلمان

برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق قبل رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

أشاد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان طرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الدولة تتحرك برؤية واضحة واستباقية لحماية الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد زغلول في تصريحات خاصة أن تكثيف جهود توفير السلع بكميات كافية وبجودة مناسبة، إلى جانب التوسع في المعارض والمنافذ الحكومية التي تقدم تخفيضات حقيقية، يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيه أجهزة الدولة بتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، يمثل رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمستهلك، لاسيما فيما يتعلق باللحوم البيضاء والسلع الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للأسر المصرية.

دعم الإنتاج المحلي

وشدد زغلول على أن دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرات القطاعين الزراعي والحيواني، يعدان ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار واستدامة توافر السلع.

واختتم على أن تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان يمثل ضمانة حقيقية لاستمرار سياسات الحماية الاجتماعية، وصون حقوق المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في الحصول على احتياجاتهم الأساسية دون أعباء إضافية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد فؤاد زغلول مجلس النواب الاحتياطي الاستراتيجي عبد الفتاح السيسي

