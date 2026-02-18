رفعت قمصان: مُبادرات الجبهة الوطنية هدية للشعب المصري.. وهدفنا دعم المستحقين

أكد الدكتور رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية بـ حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب قدم “هدية بسيطة” للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان، في إطار استكمال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح قمصان، خلال حفل إطلاق مليون كرتونة غذائية بحضور قيادات ونواب الحزب، أن المبادرة تأتي في سياق تهنئة الشعب المصري بالشهر الكريم، واستكمالًا للخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا عبر حزم وإجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الرعاية لمن يحتاجون الدعم في ظل التحديات الراهنة.

وخلال الاحتفالية، أعلن رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، والأمين العام المستشار محمد عمران، إطلاق “هدية الحزب” لجموع المصريين، والتي تتضمن توزيع 7,500 طن من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إلى جانب مليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، أكد الجزار أن الحزب يحتفل بمرحلة جديدة في مسيرته السياسية عقب خوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن ما تحقق لم يكن مجرد أرقام في صناديق الاقتراع، بل تعبير حقيقي عن ثقة المواطنين في رؤية الحزب وبرنامجه.

وأضاف أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تدفع الحزب إلى العمل الجاد والاشتباك الفعال مع مختلف القضايا، بما يعزز دوره السياسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة.