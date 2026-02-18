شعارنا «المواطن أولًا».. نائب رئيس الأمانة الفنية بالجبهة: حزبنا يمثل كل المصريين ومبادرتنا لخدمة أهالينا

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يمثل كل المصريين ويعمل من أجل خدمة المواطن.

وأضاف أن شعار الحزب هو «المواطن أولًا»، وأن المبادرة التي أطلقها تأتي كرد جميل للشعب المصري العظيم.

واختتم زكريا: «كل سنة وكل الشعب المصري بخير بمناسبة حلول شهر رمضان».

وأطلق حزب الجبهة الوطنية هدية لجموع المصرين خلال شهر رمضان والتي تشمل 7500 طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يحتفل اليوم بمرحلة جديدة من مسيرته السياسية، مشيرًا إلى أن خوض الانتخابات تم بروح الفريق الواحد، وبإدراك كامل أن ما تحقق لم يكن مجرد أرقام في صناديق الاقتراع، بل ثقة حقيقية من المواطنين في رؤية الحزب وبرنامجه.

وتابع قائلًا: "الثقة التي نمنحنا إياها المواطنون في كافة المحافظات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ولقد خضنا هذه الانتخابات بروح فريق واحد مستندين".

وأردف: "مدركين أن ما تحقق لنا لم يكن مجرد أرقام بل تعبير صادق عن ثقة المواطنين في رؤيتنا وقدرتنا على العمل الجاد والاشتباك الفعال مع كل القضايا ".