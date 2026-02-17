أبو العينين يشارك في مؤتمر الجبهة الوطنية لإطلاق هدية الحزب للمصريين في رمضان

شارك النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية عضو مجلس النواب، في مؤتمر الحزب لاطلاق هدية رمضان لجموع المصريين خلال الشهر الكريم .

وشملت مبادرة حزب الجبهة الوطنية توزيع 7500 ألف طن لحوم ودواجن بسعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.

في سياق متصل، أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يحتفل اليوم بمرحلة جديدة من مسيرته السياسية، مشيرًا إلى أن خوض الانتخابات تم بروح الفريق الواحد، وبإدراك كامل أن ما تحقق لم يكن مجرد أرقام في صناديق الاقتراع، بل ثقة حقيقية من المواطنين في رؤية الحزب وبرنامجه.

وشدد خلال كلمته في المؤتم على الثقة التي نمنحنا إياها المواطنون في كافة المحافظات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ولقد خضنا هذه الانتخابات بروح فريق واحد مستندين".

وأكد أن ما تحقق لنا لم يكن مجرد أرقام بل تعبير صادق عن ثقة المواطنين في رؤيتنا وقدرتنا على العمل الجاد والاشتباك الفعال مع كل القضايا ".

وشدد رئيس حزب الجبهة الوطنية على أهمية المشاركة مع المصريين جميعًا يدًا بيد، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للأسر المصرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وجدد الجزار العهد بأن يظل الحزب في الصفوف الأولى للعمل الوطني، مساهمًا بفاعلية في دعم الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.