صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
برلمان

رئيس الجبهة الوطنية: خضنا الانتخابات بروح فريق واحد وما تحقق يعبر عن ثقة المواطنين في رؤيتنا

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يحتفل اليوم بمرحلة جديدة من مسيرته السياسية، مشيرًا إلى أن خوض الانتخابات تم بروح الفريق الواحد، وبإدراك كامل أن ما تحقق لم يكن مجرد أرقام في صناديق الاقتراع، بل ثقة حقيقية من المواطنين في رؤية الحزب وبرنامجه.

وتابع قائلا: "الثقة التي نمنحنا إياها المواطنون في كافة المحافظات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ولقد خضنا هذه الانتخابات بروح فريق واحد مستندين".

وأردف: "مدركين أن ما تحقق لنا لم يكن مجرد أرقام بل تعبير صادق عن ثقة المواطنين في رؤيتنا وقدرتنا على العمل الجاد والاشتباك الفعال مع كل القضايا ".

الجبهة الوطنية يطلق هدية الحزب للمصريين في رمضان

اعلن رئيس حزب الحبهة الوطنية الدكتور عاصم الحزار وامين عام الحزب المستشار محمد عمران عن اطلاق هدية الحزب لجموع المصرين  خلال شهر رمضان والتي تشمل ٧٥٠٠ الف طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.

الدكتور عاصم الجزار الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية شهر رمضان

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

صورة موضوعية

رئاسة حي جنوب الغردقة: ضبط أعمال خرسانية مخالفة بطريق الحجاز ومصادرة خلاطة أسمنت

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يستعرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخطط مواجهة العجز المائي وتعزيز المسطحات الخضراء

جانب من الحدث

الألعاب الإلكترونية.. خطر صامت في كل بيت.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

