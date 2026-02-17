رئيس الجبهة الوطنية: خضنا الانتخابات بروح فريق واحد وما تحقق يعبر عن ثقة المواطنين في رؤيتنا

أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يحتفل اليوم بمرحلة جديدة من مسيرته السياسية، مشيرًا إلى أن خوض الانتخابات تم بروح الفريق الواحد، وبإدراك كامل أن ما تحقق لم يكن مجرد أرقام في صناديق الاقتراع، بل ثقة حقيقية من المواطنين في رؤية الحزب وبرنامجه.

وتابع قائلا: "الثقة التي نمنحنا إياها المواطنون في كافة المحافظات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ولقد خضنا هذه الانتخابات بروح فريق واحد مستندين".

وأردف: "مدركين أن ما تحقق لنا لم يكن مجرد أرقام بل تعبير صادق عن ثقة المواطنين في رؤيتنا وقدرتنا على العمل الجاد والاشتباك الفعال مع كل القضايا ".

الجبهة الوطنية يطلق هدية الحزب للمصريين في رمضان

اعلن رئيس حزب الحبهة الوطنية الدكتور عاصم الحزار وامين عام الحزب المستشار محمد عمران عن اطلاق هدية الحزب لجموع المصرين خلال شهر رمضان والتي تشمل ٧٥٠٠ الف طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.