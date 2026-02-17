محافظ دمياط يتفقد إدارات ديوان عام المحافظة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى عبد الفتاح محافظ دمياط، إدارات ديوان عام المحافظة بالمقر الجديد والمؤقت ، حيث رافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة.

وشملت جولته التفقدية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، لمتابعة آلية العمل به ، وكذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بالديوان وتواصل مع المترددين عليه للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة لهم .

وحرص " المحافظ " على التواصل مع العاملين وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، وناقش آلية و خطط العمل بالملفات المختلفة ، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود ، حيث أكد دعمه الدائم لهم لتحقيق أعلى نسب إنجاز وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.