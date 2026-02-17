وائل ربيع: مفاوضات جنيف بين أمريكا وإيران «تحت التهديد».. وطهران تملك صواريخ فرط صوتية للرد

أكد اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الجولة الحالية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف يمكن وصفها بأنها «مفاوضات تحت التهديد».

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة اليوم، أن الولايات المتحدة تنفذ – وفق تقديره – عمليات حشد استراتيجي «غير طبيعية» في المنطقة، تشمل نشر حاملات طائرات وغواصات وتعزيز المخزونات الاستراتيجية داخل القواعد الأمريكية، ما يعكس – بحسب رؤيته – غياب نية واضحة للتهدئة الكاملة.

وأشار إلى أن إيران تمتلك قدرات ردع، من بينها صواريخ فرط صوتية لم تُستخدم حتى الآن، مؤكدًا أن طهران لن تقبل بتوجيه ضربات محدودة تستهدف مراكز القيادة أو منشآت التصنيع دون رد، وهو ما قد يدفع الأوضاع نحو تصعيد أوسع في المنطقة.