نجم الزمالك السابق يهاجم مجلس الإدارة: أنتم السبب الوحيد لخروجه من كأس مصر

هاجم أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق مجلس الإدارة بعد خروج الأبيض من كأس مصر بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا مساء امس.

وكتب أحمد جعفر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: السادة المسؤولين في إدارة نادي الزمالك، أنتم السبب الوحيد في خروج الزمالك، لأن من الآخر مش بتقدروا تاخدوا قرار.

وأضاف: لما فريق يلعب 4 ماتشات في 12 يوم، منهم ماتشين في إفريقيا، وماتش في الدوري، وماتش في الكأس، وفيهم ماتشين لو خسرت تخرج على طول، يعني مفيش فرصة مثلًا ولا أي حاجة، فعلًا أمر صعب جدًا.

واختتم تصريحاته قائلًا: والله مش زعلان على الخروج، لأن اللعيبة عملت اللي عليها وأكتر في ظل الظروف الصعبة دي جدًا، وكمان تبيع اللعيبة المهمة عندك، ومعندكش اسكواد كبير تقدر تلاعب وتريح براحتك، فعلًا كتر خير اللعيبة والجهاز الفني.