ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
هل المرض عُذر شرعي يُبيح جمع الصلاة؟ .. عالم أزهري يُجيب
رياضة

نجم الزمالك السابق يهاجم مجلس الإدارة: أنتم السبب الوحيد لخروجه من كأس مصر

ميرنا محمود

هاجم أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق مجلس الإدارة بعد خروج الأبيض من كأس مصر بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا مساء امس.

وكتب أحمد جعفر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: السادة المسؤولين في إدارة نادي الزمالك، أنتم السبب الوحيد في خروج الزمالك، لأن من الآخر مش بتقدروا تاخدوا قرار.

وأضاف: لما فريق يلعب 4 ماتشات في 12 يوم، منهم ماتشين في إفريقيا، وماتش في الدوري، وماتش في الكأس، وفيهم ماتشين لو خسرت تخرج على طول، يعني مفيش فرصة مثلًا ولا أي حاجة، فعلًا أمر صعب جدًا.

واختتم تصريحاته قائلًا: والله مش زعلان على الخروج، لأن اللعيبة عملت اللي عليها وأكتر في ظل الظروف الصعبة دي جدًا، وكمان تبيع اللعيبة المهمة عندك، ومعندكش اسكواد كبير تقدر تلاعب وتريح براحتك، فعلًا كتر خير اللعيبة والجهاز الفني.

أحمد جعفر الزمالك كأس مصر سيراميكا كليوباترا

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

ارشيفية

موقد يحوّل غرفة أعلى السطح إلى مقبرة.. تفحم أم ورضيعتها بالمنيرة الغربية

ارشيفيه

مصرع شابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين موتوسيكل بالدقهلية

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدما واجب العزاء

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة اللواء مصطفى خليل .. شاهد

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

