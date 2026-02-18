موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا

لقي فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك هزيمة قاسية أمام فريق سيراميكا كليوباترا ليودع بطولة كأس مصر من دور الـ16.

وتأهل سيراميكا كليوباترا لدور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراته القادمة أمام فريق حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة.

أهداف مباراة سيراميكا والزمالك

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد اسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وأضاع سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء في الدقيقة 60، عن طريق صديق أوجولا بعد تسديدة من علامة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر.