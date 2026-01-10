لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن مناطق بالمطرية في الدقهلية

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بيانا بأنه سيتم قطع المياه من الساعة 8 صباحا ويستمر حتى الساعة 8 مساء، وذلك بمناطق الوحدة المحلية بالعمارنة، والوحدة المحلية بالحوتة، والوحدة المحلية بالعصافرة، بينما تتأثر مدينة المطرية بانخفاض ملحوظ في ضغوط المياه خلال نفس الفترة.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع تنفيذ أعمال فنية وصيانة ضرورية، تتضمن ربط خط طرد رئيسي بقطر 600 مم -الخامس- بمرفق الجمالية، ضمن خطة تطوير البنية التحتية لشبكات المياه وتحسين كفاءتها التشغيلية.

واضاف البيان أن هذه الأعمال تستهدف دعم استقرار الخدمة على المدى الطويل، وتقليل الأعطال الطارئة مستقبلًا، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع إعادة ضخ المياه تدريجيا.

وطالبت الشركة المواطنين، وكل الجهات الحكومية والخدمية، و المستشفيات والمخابز، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين عودة المياه.