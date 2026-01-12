مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر وقوع حادث تصادم أمام قرية السلسلول طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل و ربع نقل ونقل على طربق جمصة أمام قرية السلسول مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعى صلاح عبدالهادي محمود عبدالهادي 18 عاما مقيم بلقاس وإصابة كلا من حسين محمد عبدالستار ياسين 27 عاما د مقيم بلقاس وأصيب كسر مضاعف بالذراع الأيسر

و محمد ياسين عبدالستار ياسين 27 عاما مقيم بلقاس

وإصابته ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقرى.



تم نقل الجثة إلى مستشفى جمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.