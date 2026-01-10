القبض على شخصين تعديا على أخر بسلاح أبيض فى مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورمدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدى بالضرب على أنجال أشقائه بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهم وتقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنزلة بالدقهلية عن ضبطهما.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنزلة من نجل شقيقة الشاكى (عامل "مصاب بجرح قطعى بالرأس" مقيم بدائرة قسم شرطة المنزلة) بتضرره من قيام المشكو فى حقهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها بإستخدام أسلحة بيضاء لخلافات مالية بينهم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عنصرين جنائيين – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وإتهما "نجل شقيقة الشاكى" بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما "بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" وبسؤال الأخير إعترف بالتعدى عليهما وتخلصه من السلاح المستخدم (وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه) .





كما تبين عدم صحة ما ورد من قيام المشكو فى حقهما بترويج المواد المخدرة أو تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطهما ، وبمواجهة الشاكى (عامل "له معلومات جنائية - تم ضبطه") أقر بإدعائه الكاذب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





