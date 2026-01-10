بسبب الميراث .. إصابة طالب في مشاجرة بين شخصين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص وآخرين لقيامهم بالإستيلاء على محتويات مخازن آلت إليه بالميراث بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 ديسمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة عين شمس بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول "القائم على النشر" مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان طالب "مصاب بسحجات بالجسم" مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لخلافات حول ملكية محل كائن بدائرة القسم والخاص بخالهما المتوفى قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.