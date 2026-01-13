ضبط 27.5 طن منتجات منتهية الصلاحية بالدقهلية في حملة مشتركة لسلامة الغذاء ومباحث التموين

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم التنسيق مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باستمرار الرقابة على الأسواق عملاً بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وفي إطار جهود الدولة لضمان غذاء آمن وصحي.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات تأتي حرصًا على توفير غذاء آمن، والحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة.

و قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة المهندس هشام حمدان مدير فرع الهيئة بالدقهلية، بحملة تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين، المقدم محمود البسيوني، والرائد أحمد ربيع، بحضور مفتشي سلامة الغذاء بالدقهلية، للتفتيش على محلات السلع الغذائية بجمصة.

أسفرت الحملة عن ضبط 15 طن فراولة منتهية الصلاحية، وضبط 227 جردل زنة 4 كجم اسبونجي منتهية الصلاحية، وضبط 56 جوال نشا معدل وزن 25 كجم منتهي الصلاحية، وضبط 20 جوال مستحلب ومثبت وزن 25 كجم منتهي الصلاحية، وضبط 80 جوال حليب بودرة وزن 25 كجم منتهي الصلاحية، وضبط 159 جوال مسحوق حليب وزن 25 كجم منتهي الصلاحية، وضبط 25 برميل مسحوق بروتين وزن 75 كجم بدون بيانات، وضبط 15 برميل صوص فراولة وكراميل وزن 150 كجم بدون بيانات.