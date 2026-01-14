التذكرة بـ5جنيهات.. محافظ الدقهلية يفتتح حديقة الأسرة بحي شرق المنصورة

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حديقة الأسرة بشارع الجيش بحي شرق المنصورة، وأعطى إشارة البدء لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة وأسرهم، رافقه خلال الافتتاح الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، والدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع الحضاري الطموح يهدف إلى توفير متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، وأشار إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة، تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة، وهي مجهزة بمناطق ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء.

وأكد على ضرورة تعاون أبناء المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للحديقة، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها بشكل دائم، وكلف رئيس الحي بتعيين عاملين لمتابعة نظافة الحمامات على مدار اليوم واستمرار إجراء الصيانة الدورية لها.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الحفاظ على سيولة دخول وخروج مرتادي الحديقة، بما يضمن تمكينهم من قضاء أوقات ممتعة في جو أسري آمن وهادئ، من خلال فرق العمل التابعة لحي شرق وتوفير سبل الراحة للمواطنين.