الدقهلية: رفع 340 طن تجمعات قمامة وتطهير الترع بقرية دميرة طلخا

أكد محمد حمص مدير إدارة المخلفات المتكاملة بالدقهلية، أنه بالتعاون مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة طلخا باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع المخلفات من الترعة ومحيطها، والدفع بمعدات وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التنفيذ واستعادة المظهر اللائق للترعة والقرية.

حيث قامت الحملة برفع 340 طن تجمعات مخلفات قمامة بمدخل وشوارع القرية، بالإضافة إلى تطهير ترع قرية دميرة، تحت إشراف ابراهيم فكري مدير الرصد بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن الحملات لن تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل تشمل متابعة مستمرة، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف، باعتبارها ثروة قومية يجب صونها للأجيال القادمة.

وكان محافظ الدقهلية قد قرر إعفاء رئيس الوحدة المحلية بدميرة من مهام منصبه بسبب تدني مستوى النظافة والخدمات، وكلف بحملة لرفع تجمعات القمامة وتطهير ترعة القرية ورفع مستوى النظافة في الشوارع.