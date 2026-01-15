بسبب سباق الموتوسيكلات .. مصرع شابين على الطريق الساحلي بالدقهلية

لقى شابان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية الروضة بمحافظة الدقهلية حيث اصطدم موتوسيكل وسيارة نقل أثناء سباق موتوسيكلات.



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل اثناء سباق موتوسيكلات على الطريق الساحلي مما أدى لمصرع شخصين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع كلا من محمد رامي طارق رمضان 17عاما مقيم كفر دميره الجديد ومحمد وائل محمد السيد 16 عاما مقيم كفر دميره الجديد أيضا تم نقل الجثتين إلى مستشفى بلقاس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

