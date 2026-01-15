محافظ الدقهلية: بدء دورة مجانية للخط العربي بمكتبة مصر العامة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على دعم الفنون التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وتنمية المواهب الشابة في مختلف المجالات الإبداعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع واعٍ ومبدع، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ أن الخط العربي يُعد أحد أهم ملامح التراث الثقافي والحضاري المصري والعربي، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات التعليمية والفنية التي تسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات النشء والشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم على أيدي متخصصين في هذا الفن الأصيل.

وأكد المحافظ على استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الثقافية والفنية التي تخدم أبناء الدقهلية، وتسهم في بناء الإنسان ورفع الوعي الثقافي والمجتمعي، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، للاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها مكتبة مصر العامة بالمنصورة بمختلف ربوع المحافظة.

فيما أعلنت الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير المكتبة،عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بفرع مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي بمحافظة الدقهلية بالمجان، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وعلى الراغبين في الالتحاق بالمدرسة، ومعرفة تفاصيل التقديم وشروط القبول ومواعيد الدراسة والحصول على منحة الدراسة، ملء استمارة التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/24445/